Эксперт: жара и дожди в начале мая ускорили рост озимых в регионах Центральной России

ТАСС , 8 мая. Аномальная жара в начале мая, когда во многих регионах Центрального федерального округа температура воздуха достигала плюс 29-30 градусов, а также сильные дожди способствовали ускоренному росту озимых зерновых культур. Это связано с тем, что теплая и влажная погода установилась вскоре после проведенной аграриями подкормки растений, рассказал ТАСС член-корреспондент РАН , заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и крупяных культур Владимир Зотиков.

"Перепады температуры воздуха на самом деле нестрашны в течение двух-четырех дней, определенные риски возникают, когда аномальная жара держится больше пяти-семи дней, а осадки только способствовали росту озимых культур, потому что они сейчас находятся в фазе

формирования стебля, и их только подкормили, дали питание, пошла плюсовая температура, а теперь добавилась влажность в почве. Ничего трагического в погодных аномалиях пока нет. Кстати, тепло и дожди синоптики прогнозируют и в июне, так что по погодным условиям для сельского хозяйства все складывается достаточно благоприятно", — сказал Зотиков.

Погода и экспортный потенциал

Раннее тепло, по словам Зотикова, выгодно и для тех сельхозпредприятий, которые начали возделывать зернобобовые культуры, например сою. «Так, 200 тыс. га сои сеют в Белгородской области , около 180 тыс. га — в Курской, около 100 тыс. га — в Орловской области , примерно столько же и в Воронеже. И это, кстати, ведет к увеличению экспортного потенциала ЦФО, где суммарно производство сои достигло в прошлом году 1 млн тонн. Она востребована на мировом рынке», — отметил Зотиков.

Зернобобовые культуры других видов нужны и самим регионам. По данным департамента АПК Калужской области, за счет бобовых, в том числе бобово-злаковых травосмесей, наращивается кормовая база местных предприятий. Это связано с развитием молочного и мясного животноводства. «Под яровой сев отдано 144 тыс. га, но лишь 60 тыс. га из них займут зерновые культуры и около 80 тыс. га — кормовые», — отметили в департаменте.

Акцент на выращивание сои и рапса делают и в Тульской области , поскольку китайская компания «Поли Групп» и отечественная компания «Кубаньмасло» намерены построить в Евремовском районе маслозавод, ориентированный на рынок Китая . «Например, прогноз посевной площади под рапс в текущем году — 85 тыс. га, что больше площади 2017 года более чем на 15 тыс. га», — отметил министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев

Среди других культур все более востребованных на рынке, прежде всего внутреннем, оказался лен. Так, в Тверской области производители льна получили субсидии на приобретение техники в объеме вдвое больше, чем в прошлом году и в итоге на 70% (до 7,5 тыс. га) расширили площади посевов.

Посевная на старте

Костромской области ночные заморозки до 1-4 градусов фиксировались еще на прошлой неделе, но теперь погода улучшилась, и весенние полевые работы вошли в график. С 3 мая началась вспашка, боронование многолетних трав, озимых зерновых культур, их подкормка. В Рязанской области также приступили к аналогичным работам, и в 24 районах начали сев зерновых — он уже выполнен на третьей части запланированных площадей.

Полевые работы стартовали и в Ивановской области , там, по оперативным данным областного департамента АПК, состояние озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное на 20 тыс. га, что составляет 99% площадей.

С высокой интенсивностью сев яровых идет в Тверской области — засеяно около 2 тыс. га, что на 1,7 тыс. га больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Увеличить площади посевов намерены и во Владимирской области . Под урожай текущего года в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах региона планируется отвести 299 тыс. га, что на 1,2 тыс. га больше уровня прошлого года. В Рязанской области под урожай 2018 года приобретено более 120 тыс. тонн минеральных удобрений, аграрии региона полностью обеспечены семенами яровых зерновых и других культур. Яровой сев проведут на 523 тыс. га, почти столько же было в 2017 году.

Полевые работы в южных регионах ЦФО В Курской области посевная кампания близится к завершению. Закончен сев сахарной свеклы, ярового рапса, подсолнечника и льна, более чем на 40% выполнен план по кукурузе и сое, заканчивается посадка картофеля. В этом году регион планирует за счет повышения урожайности с 55 до 60 центнеров с гектара увеличить сбор зерна и превзойти прошлогодний рекордный урожай в 5 млн тонн. В общей сложности аграрии Курской области в 2018 году засеют 1,1 млн га площадей.

В соседнем Белгородском регионе ранними зерновыми культурами засеяно порядка 90% планируемой площади — свыше 160 тыс. гектаров, сахарной свеклой — более 70%. В региональном департаменте АПК считают такие темпы работ высокими, и связывают их с благоприятными погодными условиями.

Завершить полевые работы в ближайшие дни планируют и в Орловской области. «С конца второй декады апреля хозяйства области приступили к посеву ячменя, пшеницы, гороха, овса. В настоящее время посеяно более 240,9 тыс. га или 76,8% от намеченных площадей», — рассказали ТАСС в департаменте сельского хозяйства региона.

План по севу сахарной свеклы выполнен почти на 60%, всего под нее отведено около 70 тыс. га, что позволит осенью обеспечить загрузку местных сахарных заводов.