Как сбить температуру у ребенка

У ребёнка жар, а у вас полное смятение? Для того чтобы максимально эффективно помочь своему чаду, нужно иметь холодный рассудок и надёжные источники полезной информации. А потому не паникуем, берём себя в руки и достаём градусник.

ТЕМПЕРАТУРА ДО 39 ГРАДУСОВ — СПРАВЛЯЕМСЯ СВОИМИ СИЛАМИ

Если термометр показывает 38 или даже 39 градусов, большинство специалистов советуют не использовать лекарства, а позволить организму самостоятельно справиться с инфекцией. Дело в том, что именно при такой температуре начинают вырабатываться антитела, которые будут вести борьбу с вирусами. А значит, организм вполне может справиться сам, без помощи медикаментов. Считается, что чем выше температура, тем большее количество антител вырабатывается в теле человека. Сбивая её, мы уменьшаем их количество, а значит, оттягиваем срок выздоровления малыша. Высокая температура — индикатор того, что организм борется, и вполне вероятно, что уже через дня 2-3 будет полностью здоров. Искусственное понижение температуры, напротив, снижает вырабатываемое количество антител и приводит к тому, что длительность болезни может затянуться. Итак, вы решили не пить таблетки, а дать телу ребёнка возможность справиться самому. Помните, что главное в этой ситуации — поддерживать благоприятные условия для того, чтобы тело постоянно теряло тепло. Как это сделать максимально эффективно и без вреда для здоровья малыша — обсудим ниже.

Советы от доктора Комаровского

По мнению известного педиатра, в большинстве случаев для быстрого и относительно лёгкого выздоровления нужно соблюдать всего два условия: 1. Достаточное количество жидкости В первую очередь следите за тем, чтобы организм ребёнка постоянно получал необходимое количество жидкости. При этом очень важно, чтобы температура напитка была приблизительно равна температуре тела. В этом случае тело не будет тратить дополнительную энергию, а главное, время на то, чтобы согреть/охладить жидкость. А значит, сможет направить все силы на борьбу с вирусами. Оптимальным вариантом считается тёплый компот, вода или чай. Но если ребёнок отказывается от них, дайте ему любой другой напиток подходящей температуры. Очень важно не допустить обезвоживания и сильного сгущения крови. Малыш капризничает? Поите его из ложечки, по нескольку глотков, но с определённой периодичностью. Одно из средств, которое часто первым приходит на ум, — чай с малиной. И на самом деле это отличный вариант в борьбе с высокой температурой. Только, пожалуйста, помните, что он обладает очень сильным потогонным эффектом. Также нужно быть осторожным с отваром шиповника, который имеет ярко выраженные мочегонные свойства. Чтобы избежать обезвоживания, в обоих случаях необходимо предварительно выпить достаточное количество жидкости. А уже после давать ребёнку полезный чай. Тогда процесс выздоровления пойдёт намного быстрее. Мамы грудничков, помним, что детям до года малина и шиповник противопоказаны! 2. Прохладная температура воздуха Постарайтесь поддерживать в комнате температуру воздуха в районе 16–18 градусов. Организм человека устроен таким образом, что мы можем вдыхать воздух любой температуры, но вот перед выдохом он обязательно достигает температуры тела. Поэтому нам приходится отдавать часть своего тепла, чтобы нагреть прохладный воздух, поступающий снаружи. В результате тело начинает постепенно охлаждаться, и температура снижается. И мы вполне можем использовать эту закономерность для того, чтобы уменьшить жар детского тела. Помните, что одевать ребёнка при этом нужно достаточно тепло. Иначе вы можете сильно охладить тело и довести сосуды до спазма, а это чревато серьёзными последствиями. Также следите за тем, чтобы вовремя переодевать малыша, не оставляя его надолго во влажной одежде. Но и кутать ребёнка как капусту тоже не стоит — вы рискуете ухудшить состояние больного. Отлично подходит хлопчатобумажная одежда, которая позволяет телу дышать и обладает превосходными впитывающими свойствами. Если пижама ребёнка достаточно лёгкая, можно укрыть его одеяльцем или пледом. Для того чтобы малыш мог спокойно и легко дышать, не допускайте, чтобы воздух в комнате был слишком сухим. В идеале влажность должна составлять 60–70%.

Растирания уксусом или водкой — опасны для жизни

Одно из довольно распространённых народных средств для того, чтобы быстро сбить температуру без лекарств, — растирания уксусом или спиртом. Народная молва приписывает этому методу отличный жаропонижающий эффект. Родители, пожалуйста, не делайте этого! Задумайтесь: всё, что вы втираете в кожу, через расширенные поры попадает в кровь. Как результат — отравление алкоголем/кислотой. А это ещё один удар по ослабленному организму малыша. Также не стоит купать ребёнка, даже в тёплой воде, или растирать холодным полотенцем. Запрещено самостоятельно использовать ледяные клизмы или грелки со льдом. Это может закончиться спазмом сосудов кожи. То есть температура на поверхности безусловно понизится, вот только организм временно не сможет охлаждаться через кожу. А значит, жар внутри тела только усилится. И мы получим эффект, обратный ожидаемому. На самом деле такое охлаждение может применяться для того, чтобы сбить температуру, но только в больнице. Для этого необходимо присутствие доктора и предварительное употребление специальных препаратов. А охлаждение в домашних условиях чревато печальными последствиями. Помните об этом и не усугубляйте состояние своих детей.

Дополнительные факторы лёгкого выздоровления

Помочь ребёнку быстрее справиться с инфекцией вы можете, если:

Исключите чрезмерную активность. Можно увлечь малыша спокойными играми, рисованием, лепкой. Тогда тело будет вырабатывать меньше тепла и начнёт тратить энергию только на борьбу с вирусом. Но не стоит силой укладывать дитя в кровать и запрещать ему двигаться. Постельный режим необходим только в случае, если ребёнок слишком слаб.

Не станете перекармливать дитя тяжёлой пищей. В этом случае большое количество энергии будет уходить на процесс переваривания. Отлично подходят супы, фрукты, лёгкие салаты. Но не стоит насильно заставлять ребёнка кушать против его воли. Помните, что организм очень мудр и способен сам регулировать количество пищи, необходимое ему на данный момент.

Будете использовать обтирания лобика, шеи, сгибов локтей и колен, паховой зоны водой комнатной температуры. Это увеличит теплоотдачу и приведёт к снижению температуры тела. Помните, что слишком холодная вода может вызвать спазмы, поэтому использовать её нельзя.

ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ 39 ГРАДУСОВ — ОБРАЩАЕМСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ЛЕКАРСТВАМ

Если термометр показывает, что температура тела приближается к 40 градусам или чуть превысила 39 — не стоит пускать лечение на самотёк. В этом случае возможно появление серьёзных осложнений. Нужно ли сбивать температуру лекарствами? Да, очень важно в этот момент помочь детскому организму победить болезнь. Кроме того, даже при относительно низкой температуре ребёнок может чувствовать чрезмерную слабость, головокружение, страдать от поноса или рвоты. Либо у него в анамнезе присутствуют заболевания нервной системы. В этом случае также не стоит тянуть, а лучше немедленно обратиться к помощи лекарств. Чаще всего для понижения температуры используют парацетамол либо нурофен. Любой из них можно купить без рецепта. К тому же они безопасны для детского организма. Огромный плюс парацетамола — он может работать как индикатор. Если у ребёнка ОРВИ, то употребление лекарства быстро понизит температуру. А в случае более серьёзных инфекций парацетамол, скорее всего, будет неэффективен. Тогда родителям стоит как можно скорее обратиться к доктору, чтобы он поставил точный диагноз и прописал эффективное лечение. Парацетамол обладает жаропонижающим и обезболивающим эффектом, а нурофен, вдобавок ко всему этому, ещё и противовоспалительным. Огромный плюс обоих лекарств — в их взаимозаменяемости. Если вы употребили одно, и оно не подействовало в течение 40 минут, — можно использовать другое без вреда для здоровья. Важный момент — жаропонижающие средства не пьют с определённой периодичностью. Их употребляют по мере возникновения необходимости. Главное, соблюдать дозировку: не более 4 таблеток в сутки. Ещё один полезный лайфхак: если хотите быстро понизить температуру — используйте сироп, для более длительного эффекта (например, на ночь) — поставьте ребёнку ректальную свечу. Бывают случаи, когда ни парацетамол, ни нурофен не помогают. Велика вероятность, что у малыша какая-то более серьёзная инфекция или ОРВИ дала осложнение. Не тяните — вызывайте скорую, пусть специалисты осмотрят ребёнка, поставят верный диагноз и пропишут соответствующее лечение. Важно! Остерегайтесь использовать для снижения температуры аспирин или анальгин. Каждый из них имеет серьёзные побочные эффекты, и применение лекарства может привести к плачевным последствиям. Имейте в виду, что использование каждого из них запрещено во многих странах, особенно в отношении детей.

ЗАВИСИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ОТ ВОЗРАСТА РЕБЁНКА

Необходимо подбирать тип лечения, отталкиваясь от возраста вашего чада:

Жар у грудничков до 3 месяцев сбивать лекарствами запрещено. В этом случае необходимо обратиться к врачу и следовать его указаниям.

Если вашему малышу уже больше 3 месяцев, но ещё нет года — стоит проконсультироваться со специалистом и принимать только те лекарства, которые он одобрит. Чаще всего это нурофен.

Деткам старше годика можно давать парацетамол. При этом нужно строго следить за дозировкой и количеством потребляемой жидкости.

Рекомендуется снижать температуру у деток до 3 лет, если столбик термометра поднимается уже выше 38 градусов. Поэтому, пожалуйста, внимательно следите за состоянием ребёнка и измеряйте его температуру с определённой периодичностью.

Для детей старше 3 лет можно не снижать температуру лекарствами, если она не превышает 39 градусов, а позволить организму справляться самому, применяя методы и подсказки, описанные выше.

А вот если столбик термометра стремится к 40 градусам, не устраивайте телу ребёнка чрезмерный стресс и используйте лекарства. Не помогают даже они, а температура держится на прежнем уровне — не ждите, вызывайте врача. Возможно, инфекция более серьёзная, чем вы изначально предполагали. И требуется срочное вмешательство специалистов. Будьте внимательны к своим детям, вовремя подмечайте симптомы и принимайте необходимые меры по их устранению — тогда ваши малыши будут быстро поправляться и радовать вас своими улыбками и смехом. И помните, что любовь родителей способна творить чудеса! А потому не скупитесь на проявление чувств, пусть ребёнок всегда ощущает вашу поддержку и заботу о нём.