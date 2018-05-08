Синоптики рассказали о погоде в Москве летом

Москву ждет во всех смыслах «жаркое» лето — и по показателям термометров, и по силе гроз или ветра, заявили синоптики. Рекордсменом по осадкам, по прогнозам специалистов, станет июнь, а июль, как обещают, побьет температурные рекорды.

Этим летом москвичам стоит готовиться к ливням, которые пройдут в «гораздо более жестком варианте», чем дожди в Москве в ночь с 5 на 6 мая.

«Нас ждет летний сезон, который будет чуть теплее, чем положено по норме для средней полосы, поэтому периоды жаркой погоды будут сменяться кратковременными похолоданиями. И никто нас не страхует от ураганов, шквалов ветра, града, ливней и сильных гроз — они однозначно будут», — заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец агентству «Москва».

Средняя летняя температура в Москве и области будет около и чуть выше нормы, сообщил «Газете.Ru» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд : «Лето 2018 года будет нормальным, не холодным». Синоптики прогнозируют, что уже в первый месяц лета жители региона смогут открыть купальный сезон — к середине июня вода в столичных водоемах прогреется до +20°C.

Согласно долгосрочному прогнозу, который составил Росгидрометцентр , москвичей ждет теплый и временами дождливый июнь. Июль традиционно станет самым жарким месяцем, и дождей будет меньше, чем в июне.

Что же касается ураганов, то, по словам Вильфанда, вероятность того, что они действительно обрушатся на столичный регион летом, составляет 62-65%.

Первый ураган этого года Москва уже пережила. 21 апреля на город и область обрушился шторм с порывами ветра до 30 м/с. Пострадали 20 человек, погибли два человека в столице (12-летняя школьница и 84-летняя пенсионерка) и один мужчина в Подмосковье . 48 подмосковных населенных пункта были обесточены, в столице упало несколько сотен деревьев. При этом SMS-рассылку от МЧС с предупреждением о стихийном бедствии получили не все жители региона, например, пользователям одного из мобильных операторов сообщения в тот день не приходили. Зато в большинство дней после шторма соответствующие предупреждения, и не по одному разу в сутки, стали приходить почти всем, даже если небо в итоге оставалось безоблачным.

Глава Росгидромета отметил, что количество ураганов в столичном регионе выросло не в последние два года, как может показаться, а за последние 15 лет XXI века. В Москве и области портится не погода, а климат — более долгосрочное явление, при изучении которого специалисты-климатологи оперируют периодами примерно в 30 лет.

По словам метеоролога и замдиректора Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Александра Нахутина, по всему миру постоянно происходит изменение климата в сторону потепления. «Самое большое изменение среднегодовой температуры происходит в полярных районах Земли. В обширной северной части России температура растет примерно в два раза быстрее, чем в среднем по миру», — рассказал он «Газете.Ru».

Последствия таких изменений — уменьшение ледового покрова северных морей, изменение вегетационного периода растений (время года, когда растения растут и развиваются), в том числе и сельскохозяйственных культур. Для городов центрального региона климатические изменения привели к тому, что сезоны сместились: зима теперь наступает позже, в зимние месяцы часто происходят оттепели, а лето становится короче, добавил специалист.

Что касается летних ураганов и штормов, то, по мнению Нахутина, они также могут быть следствием климатических изменений: «В результате изменения климата в атмосфере изменяется количество энергии, например, увеличивается количество тепла, которое затем может перейти в другую энергию, например, энергию ветра».

Это и приводит к тому, что ливни и шквальные ветры становятся интенсивнее, а происходят чаще.

Как ранее говорила «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института океанологии РАН Ольга Золина, такие изменения — это следствие глобального потепления. «Сейчас климат меняется, и происходит — и это очевидный факт — повсеместное увеличение температуры, — рассказала она. — И когда климатическая система выходит из равновесия — а сейчас достоверно установлено, что деятельность человека оказывает на это большое влияние, — все компоненты этой системы начинают вести себя по-другому. Академик Обухов называл это „нервозностью“ климата: вывели из равновесия один компонент, и за ним пошли остальные».

Напомним, лето 2017 года в Москве выдалось холодным с сильными затяжными дождями и ураганами. В конце мая прошлого года в Москву пришла сильнейшая буря с порывами ветра до 28 м/с, которая стала самым разрушительным стихийным бедствием в столице за последние сто лет. В тот день погибли 16 человек, около 170 пострадали. Эксперты оценили ущерб от разрушенных домов, поваленных деревьев и поврежденных автомобилей в 25 млн рублей.

Тогда выяснилось, что далеко не все жители столицы получили уведомления от МЧС о надвигавшемся шторме. Представители МЧС официально заявили, что виной этому неточный прогноз погоды от Росгидрометцентра: в нем была указана скорость ветра ниже 25 м/с, а такая погода не подпадает под критерии чрезвычайной ситуации. Министр РФ по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков тогда предложил ввести денежные штрафы в отношении метеорологов, которые дают неточный или несвоевременный прогноз. Росгидромет, в свою очередь, отверг все обвинения в халатности.

30 июня прошлого года на столицу вновь обрушился настоящий шторм: за одни сутки в городе выпало 84% месячной нормы осадков (65 мм). Два человека погибли и 22 пострадали. В московских аэропортах задержали более 300 рейсов и свыше 30 отменили. Тогда Гидрометцентр заявил, что «июнь 2017 года стал вторым самым влажным за историю наблюдений на метеостанции ВДНХ».

Лето 2016 года тоже не порадовало россиян теплыми солнечными днями, в целом оно было необычно холодным для центрального региона.