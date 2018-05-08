В Волгоградской области опасаются крупных природных пожаров

В семи районах Волгоградской области в ближайшие дни ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом сегодня, 8 мая, сообщили в управлени МЧС России по региону. Напряженная ситуация связана с сухой, жарой и ветреной погодой. Среди районов, оказавшихся в зоне риска, те же, что пострадали из-за крупных пожаров вавгусте прошлого года.

— 10 и 11 мая во Фроловском, Ольховском, Иловлинском, Клетском, Калачевском, Котельниковском и Октябрьском районах Волгоградской области ожидается чрезвычайная пожароопасность — пятый класс горимости леса, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ЦГМС. — В Волгограде сохранится высокая пожароопасность — четвертый класс горимости леса.

Жителей Волгоградской области просят воздержаться в ближайшие дни от посещения лесов. — Запрещено пребывание в лесах, проезд в лесные массивы транспорта, разведение костров, сжигание отходов, мусора, стерни, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ, — напоминают в региональном управлении.

Вчера в волгоградском МЧС сообщили, что во время пожароопасной ситуации штрафом может обернуться даже безобидное на первый взгляд использование мангалов. В сложной обстановке их приравнивают к кострам. Нарушение запретов будет строго наказываться штрафами.

В случае пожара звоните по телефону «101».