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В Кривом Роге на параде в День примирения пострадали студенты
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В Кривом Роге на параде в День примирения пострадали студенты 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил во вторник на своем сайте местный телеканал «Первый Криворожский».
«На проспекте Мира проходит парад, приуроченный ко Дню памяти и примирения. На торжество по традиции вывели студентов… Они торжественно маршировали в колонне. Четыре человека потеряли сознание…Первую помощь на месте им оказали медики», — говорится в сообщении.
Уже очевидно, что потеря сознания не могла быть связана с тепловым ударом: в Кривом Роге весь день было пасмурно, температура воздуха составляет менее 23 градусов.
Ранее сообщалось, что на приуроченной ко Дню памяти и примирения линейке в школе №8 в Черкассах внезапно стало плохо 19 ученикам. Позднее в больницы попали два учителя этой школы и 51 ученик, 11 пострадавших находятся в реанимации.
В качестве причин потери сознания в МЧС Украины назвали отравление, однако никаких отравляющих веществ, которые могли так подействовать на пострадавших, при первых исследованиях не было обнаружено.
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