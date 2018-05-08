В Кривом Роге на параде в День примирения пострадали студенты

Об этом сообщил во вторник на своем сайте местный телеканал «Первый Криворожский».

«На проспекте Мира проходит парад, приуроченный ко Дню памяти и примирения. На торжество по традиции вывели студентов… Они торжественно маршировали в колонне. Четыре человека потеряли сознание…Первую помощь на месте им оказали медики», — говорится в сообщении.

Уже очевидно, что потеря сознания не могла быть связана с тепловым ударом: в Кривом Роге весь день было пасмурно, температура воздуха составляет менее 23 градусов.

Ранее сообщалось, что на приуроченной ко Дню памяти и примирения линейке в школе №8 в Черкассах внезапно стало плохо 19 ученикам. Позднее в больницы попали два учителя этой школы и 51 ученик, 11 пострадавших находятся в реанимации.