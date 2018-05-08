Песчаный апокалипсис: как пустынные бури захватывают целые города

Сразу несколько индийских штатов накрыла мощная песчаная буря, самая сильная за последние 20 лет. Скорость ветра достигала 130 километров в час, падали деревья и разрушались стены домов.

Иран, Египет и И это не единичное явление. Всего за несколько последних месяцев аналогичные бури накрыли Саудовскую Аравию ОАЭ . Города под слоем летящего песка выглядят поистине апокалиптично.

Но не стоит поддаваться завораживающей красоте разбушевавшегося ветра. Песчаная буря оставляет после себя огромные кучи песка, жизнь в мегаполисах замирает, ошеломленная величием природы.

Откуда они вообще появляются? Вот здесь мы разбираем этот вопрос подробнее.