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Песчаный апокалипсис: как пустынные бури захватывают целые города
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Песчаный апокалипсис: как пустынные бури захватывают целые города 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Сразу несколько индийских штатов накрыла мощная песчаная буря, самая сильная за последние 20 лет. Скорость ветра достигала 130 километров в час, падали деревья и разрушались стены домов.
И это не единичное явление. Всего за несколько последних месяцев аналогичные бури накрыли Саудовскую Аравию, Иран, Египет и ОАЭ. Города под слоем летящего песка выглядят поистине апокалиптично.
Но не стоит поддаваться завораживающей красоте разбушевавшегося ветра. Песчаная буря оставляет после себя огромные кучи песка, жизнь в мегаполисах замирает, ошеломленная величием природы.
Откуда они вообще появляются? Вот здесь мы разбираем этот вопрос подробнее.
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