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Пылевой дьявол: жители Тольятти сняли на видео мини-смерч
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Пылевой дьявол: жители Тольятти сняли на видео мини-смерч 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Тольятти горожане стали свидетелями необычного природного явления. Они сняли на видео мини-смерч.
— Это произошло на Автозаводском шоссе, рядом с торговым центром «Парк Хаус». Ветер закрутил вихрем дорожную пыль. Прямо мини-смерч какой-то. Столб пыли поднялся очень высоко, — рассказали тольяттинцы.
Специалисты объясняют, что такое природное явление возникает, как правило, днем в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Вихрь поднимает с поверхности земли пыль, песок, камешки, мелкие предметы и переносит их иногда на значительное расстояние.
За рубежом пыльный вихрь называют пылевым дьяволом.
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