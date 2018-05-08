Пылевой дьявол: жители Тольятти сняли на видео мини-смерч

Тольятти горожане стали свидетелями необычного природного явления. Они сняли на видео мини-смерч.

— Это произошло на Автозаводском шоссе, рядом с торговым центром «Парк Хаус». Ветер закрутил вихрем дорожную пыль. Прямо мини-смерч какой-то. Столб пыли поднялся очень высоко, — рассказали тольяттинцы.

Специалисты объясняют, что такое природное явление возникает, как правило, днем в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Вихрь поднимает с поверхности земли пыль, песок, камешки, мелкие предметы и переносит их иногда на значительное расстояние.

За рубежом пыльный вихрь называют пылевым дьяволом.