А. Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем Победы 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем Победы. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Дорогие ветераны и жители Подмосковья, с Днем Великой Победы! Примите мои пожелания мира, добра и спокойствия!», — написал А. Воробьев.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что в Подмосковье 9 мая 2018 г. установят около 120 полевых кухонь, где всем желающим будут раздавать солдатскую кашу и чай. Также в регионе пройдет 25 тематических ярмарок, посвященных Дню Победы. Кроме того, будут организованы праздничные концерты, гуляния, поздравления и вручение подарков ветеранам.