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Астрономы назвали даты предстоящих магнитных бурь
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Астрономы назвали даты предстоящих магнитных бурь 

BFM.RU 27 минут назад
Российские астрономы предупредили метеозависимых людей о предстоящих магнитных бурях. Одна из них будет первого уровня G1 по пятибалльной шкале. Она разыграется над Землей 2 июня. Но перед ней ожидается еще одна буря уровня G2. Ее спрогнозировали 17 мая, а магнитосфера Земли будет возмущенной и 18 мая. Это следует из графика лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН), передает РИА Новости.
Предыдущая буря произошла 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года — 20 апреля.
Астрономы отмечают, что магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.
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