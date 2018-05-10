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В Волгоградской области 10 мая ожидаются грозы
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В Волгоградской области 10 мая ожидаются грозы 

АиФ Волгоград 32 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Синоптики обещают волгоградцам 10 мая грозы и кратковременные дожди.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, температура воздуха ночью составит +11… +16°С, а местами даже до +6ºС. Днем потеплеет до +14… +19ºС. Ветер ожидается северо-восточный 6-11м/с, днем местами возможны порывы до 16м/с.
11 мая тоже по области местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью опустится до +5… +10°С, а днем поднимется до +12… +17ºС, местам даже до +20ºС. Ветер прогнозируется северо-восточный 6-11м/с, местами возможны порывы до 17м/с.
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