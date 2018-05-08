Буря и дождь: МЧС объявило штормовое предупреждение на 9 мая 

По информации синоптиков, местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, усиление ветра до 20 м/с.
На период непогоды Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует:
— рыбакам и охотникам воздержаться от выхода в лес и на водные объекты, туристическим группам — от выхода на маршруты;
— при усилении ветра, находясь на улице, не стоять у недостроенных зданий, деревьев, рекламных щитов, опор линий электропередачи. Постараться укрыться в подземном переходе или подъездах зданий;
— по возможности парковать автомобили в гаражах и на закрытых стоянках;
— не оставлять открытыми окна и балконные двери;
— собственникам частных домовладений и дачных участков обратить внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра;
— соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном ветре и бытовые, и природные возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку.
В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, незамедлительно звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: 101.
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