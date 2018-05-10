Ещё
МЧС предупреждает: в Оренбуржье 10 мая будет гроза и сильный ветер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупреждает: в Оренбуржье 10 мая будет гроза и сильный ветер 

АиФ-Оренбург 38 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
ГУ МЧС региона предупреждает оренбуржцев о неблагоприятных погодных явлениях 10 мая.
В Оренбуржье днем местами пройдет гроза, также усилится ветер (порывы 14-19 м/с)
Сотрудники управления напоминают, что при сильно метре лишний раз лучше не выходить из помещений. Запрещено стоять около линий электропередачи и оборванных проводов. Лучше не прятаться около домов, рекламных щитов и остановок. Во время грозы нужно отключить электроприборы, при выходе из дома важно закрыть окна и дымоходы. Запрещено прятаться под высокими деревьями и бегать.
АиФ-Оренбург: последние новости
МЧС предупреждает: в Оренбуржье будет жарко и ветрено В Оренбуржье из-за ветреной погоды постоянно горит сухая трава Оренбуржцы посмотрят городской парад Победы на ТВ и в интернете
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов960
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»232
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине725
Россиянам запретят жарить шашлыки121
Израиль предупредил РФ перед ударами по Сирии153
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение