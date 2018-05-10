МЧС предупреждает: в Оренбуржье 10 мая будет гроза и сильный ветер

ГУ МЧС региона предупреждает оренбуржцев о неблагоприятных погодных явлениях 10 мая.

В Оренбуржье днем местами пройдет гроза, также усилится ветер (порывы 14-19 м/с)

Сотрудники управления напоминают, что при сильно метре лишний раз лучше не выходить из помещений. Запрещено стоять около линий электропередачи и оборванных проводов. Лучше не прятаться около домов, рекламных щитов и остановок. Во время грозы нужно отключить электроприборы, при выходе из дома важно закрыть окна и дымоходы. Запрещено прятаться под высокими деревьями и бегать.