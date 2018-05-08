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В Зауралье снова идут заморозки
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В Зауралье снова идут заморозки 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Столбики термометров в Курганской области вновь опустятся ниже нуля. В ночь с 8 на 9 мая в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами до минус двух градусов. В большинстве районов будет небольшой и умеренный дождь. Об этом со ссылкой на зауральский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пишет пресс-служба администрации Кургана.
Сегодня днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, отдельные порывы — до 16 метров в секунду. Возможен небольшой дождь, гроза.9 мая, обещают синоптики, температура в регионе поднимется до плюс 20 градусов. В большинстве районов ожидается небольшой и умеренный дождь. Местами грозы. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, отдельные порывы достигнут 18 метров в секунду.
Специалисты предупреждают, что из-за погодных условий повышается риск повреждения или даже частичной гибели сельскохозяйственных культур. Жителям региона и руководителям предприятий рекомендуют принять меры для защиты растений.
Фото: pixabay.com
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