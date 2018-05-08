Золотых рыбок выпустили в пруды парка «Зарядье»

Сотрудники ГУП «Мосводосток» из-за установившейся теплой погоды выпустили цветных карпов кои в искусственные пруды столичного парка «Зарядье». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.

«В парке «Зарядье» на сегодняшний день существует система искусственных прудов. Четыре водоема объединены общим прогулочным маршрутом. Общая площадь прудов составляет более 1 тыс. 600 кв. м. По берегам прудов и внутри них высажены растения, которые находятся в ведении ГУП «Мосводосток»: рогоз, стрелолист, камыш, кубышки, кувшинки, аир и так далее. А в сами водоемы, для эстетического наслаждения граждан, выпущены цветные карпы — кои. Раскрас этих рыб может принимать любой оттенок от белого до черного, переходя при этом и через все оттенки оранжевого», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что рыб выпустили в три водоема парка. «В самый большой пруд парка рыба запущена не была по причине его глубины. В зимнее время года, когда водоем начнет стягиваться льдом, рыбу нужно будет выловить для зимнего хранения и в пруду такой глубины это представляется достаточно сложной процедурой. Точный месяц вылавливания рыбы назвать нельзя, карпы выносят температуру до минус пяти градусов, поэтому решает все только термометр», — пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, что всего в этом году в парке было запущено 160 рыб, из них 80 в средний пруд.

«Карпы кои — всеядны, в основном питаются водорослями. Кстати, кои — поддаются дрессировке! Этих рыб можно приучить к кормежке по определенному звуку и в определенное время; также они могут определять шаги того, кто пришел их кормить», — подчеркнули в пресс-службе.

ГУП «Мосводосток» обеспечивает обслуживание 235 водоемов столицы.