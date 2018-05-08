Завершение отопительного сезона в Томске отложено из-за холодов

"Отопительный период 2017-2018 годов в Томске предполагалось завершить не позднее 10 мая. «Но в связи с погодными условиями отопительный период будет продолжен», — отмечается в сообщении.

Изменение сроков окончания отопительного периода повлечет перенос ремонтных программ на объектах теплового хозяйства. В связи с изменениями теплоснабжающие компании будут корректировать графики проведения ремонта теплосетей и горячего водоснабжения.