Завершение отопительного сезона в Томске отложено из-за холодов 

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости/Прайм. Завершение отопительного сезона в Томске откладывается по погодным условиям, сообщила администрация города.
"Отопительный период 2017-2018 годов в Томске предполагалось завершить не позднее 10 мая. «Но в связи с погодными условиями отопительный период будет продолжен», — отмечается в сообщении.
Изменение сроков окончания отопительного периода повлечет перенос ремонтных программ на объектах теплового хозяйства. В связи с изменениями теплоснабжающие компании будут корректировать графики проведения ремонта теплосетей и горячего водоснабжения.
В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха не опускается ниже 8°С. Пока температура воздуха в Томской области в ночное время продолжает оставаться минусовой, днем воздух прогревается не выше 4 градусов тепла.