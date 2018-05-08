Ещё
ФАС признала авиакомпанию Nordwind Airlines виновной в незаконном использовании символики ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС признала авиакомпанию Nordwind Airlines виновной в незаконном использовании символики ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Московское УФАС признало авиакомпанию Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер») виновной в незаконном использовании символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018, компании грозит административный штраф. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ФАС.
«Московское УФАС России признало действия ООО «Северный ветер» (авиакомпания Nordwind Airlines) актом недобросовестной конкуренции. Авиакомпания размещала на своем сайте информацию о финальном матче чемпионата мира по футболу FIFA 2018, о запланированных полетах в связи с чемпионатом, незаконно используя символику грядущего спортивного праздника», — сказали в пресс-службе.
В действиях, как уточнили в пресс-службе, ООО «Северный ветер» установлены нарушения ст. 14.2 и 14.8, п. 1 ст. 14.6 закона «О защите конкуренции», а также ч. 1 Федерального закона «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В ближайшее время в отношении ООО «Северный ветер» будет возбуждено административное производство в соответствии со ст. 14.33 КоАП РФ, размер штрафа может составить — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Ранее Московское УФАС выдало ООО «Северный ветер» предупреждение о недопущении распространения подобной информации. Компания не исполнила предупреждение в установленные сроки, в связи с этим антимонопольный орган возбудил антимонопольное дело в отношений ООО «Северный ветер».
Агентство «Москва»: последние новости
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре с порывами до 20 м/с 2 мая Температура воздуха в День Победы в Москве будет на 2-3 градуса выше многолетних значений Грозы с порывистым ветром вернутся в столицу в выходные
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана155
На «Евровидении» произошло ЧП71
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится200
Астролог предсказал победу Путина и пожалел79
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1134
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение