ФАС признала авиакомпанию Nordwind Airlines виновной в незаконном использовании символики ЧМ-2018

Московское УФАС признало авиакомпанию Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер») виновной в незаконном использовании символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018, компании грозит административный штраф. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ФАС.

«Московское УФАС России признало действия ООО «Северный ветер» (авиакомпания Nordwind Airlines) актом недобросовестной конкуренции. Авиакомпания размещала на своем сайте информацию о финальном матче чемпионата мира по футболу FIFA 2018, о запланированных полетах в связи с чемпионатом, незаконно используя символику грядущего спортивного праздника», — сказали в пресс-службе.

В действиях, как уточнили в пресс-службе, ООО «Северный ветер» установлены нарушения ст. 14.2 и 14.8, п. 1 ст. 14.6 закона «О защите конкуренции», а также ч. 1 Федерального закона «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В ближайшее время в отношении ООО «Северный ветер» будет возбуждено административное производство в соответствии со ст. 14.33 КоАП РФ , размер штрафа может составить — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Ранее Московское УФАС выдало ООО «Северный ветер» предупреждение о недопущении распространения подобной информации. Компания не исполнила предупреждение в установленные сроки, в связи с этим антимонопольный орган возбудил антимонопольное дело в отношений ООО «Северный ветер».