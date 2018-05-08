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Жители Ханты-Мансийска останутся без тепла
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Жители Ханты-Мансийска останутся без тепла 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Подача тепла в жилые дома Ханты-Мансийска остановится после того момента, когда 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха в Ханты-Мансийске превысит отметку 8 градусов по Цельсию.
Согласно постановлению администрации города отключение должно произойти не позднее 1 июня текущего года, сообщает официальный портал Ханты-Мансийска.
На этом работы коммунальных предприятий не завершатся. Дальше они приступят к началу планового ремонта, который должен обеспечить бесперебойную работу предприятий в сфере ЖКХ на следующий период подачи тепла.
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