Жители Ханты-Мансийска останутся без тепла

Подача тепла в жилые дома Ханты-Мансийска остановится после того момента, когда 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха в Ханты-Мансийске превысит отметку 8 градусов по Цельсию.

Согласно постановлению администрации города отключение должно произойти не позднее 1 июня текущего года, сообщает официальный портал Ханты-Мансийска.

На этом работы коммунальных предприятий не завершатся. Дальше они приступят к началу планового ремонта, который должен обеспечить бесперебойную работу предприятий в сфере ЖКХ на следующий период подачи тепла.