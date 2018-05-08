Жара в Воронеже побила ещё 2 температурных рекорда 

Не зря метеорологи объявляли штормовое предупреждение. Погода в Воронеже установила ещё два температурных рекорда на выходных, 5 и 6 мая. Начало последнего месяца весны выдалось аномально жарким — не зря метеорологи дважды объявляли штормовые предупреждения. Так, 5 мая воздух в Воронеже прогрелся до +29,1 градуса, побив рекорд пятилетней давности — в 2013 году синоптики зафиксировали +27,9. На следующий день, 6 мая, столбики термометров поднялись до +29 градусов, побив 51-летний рекорд: он был зафиксирован в 1967 году, + 28,5 градуса. В мае погода уже дважды устанавливала температурные рекорды. Так, 1 мая 2018 года в Воронеже воздух прогрелся до +27,9 градусов (в 1970-м — до 27,7), а 2 мая — до +28,4 (в 1970-м — до +27,9). Такие показатели на 9,5 градусов выше нормы, установившаяся в регионе жара является аномальной, ранее рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» главный метеоролог региона Александр Сушков. О том, какая погода ждёт жителей Воронежской области в День Победы и на оставшейся рабочей неделе, читайте здесь. Екатерина Трещикова