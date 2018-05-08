Что ждать крымчанам от погоды в День Победы 

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. В среду, 9 мая, в Крыму ожидается дождливая и прохладная погода. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала руководитель республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"9 мая ночью дождь. Есть вероятность, что на период парада — до 12 часов — практически будет без осадков, а с 12 часов пойдет сильный дождь. При этом в Симферополе будет +18…+20 градусов, по Крыму — +18…+23", — уточнила она.
По словам Любецкой, дожди сохранятся на полуострове до конца недели. Более того, в выходные прогнозируется понижение температуры воздуха.
"До конца недели и в выходные дни сохранится весенняя погода: днем — +17…+22 градусов, ночью — +10…+15. В выходные дни облачность разорвет, осадки прекратятся, и температура воздуха будет очень низкой: +3…+8 градусов, на побережье — до +11", — рассказала Любецкая.
В начале следующей недели на полуострове ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Столбики термометров не поднимутся выше отметки +25.