Что ждать крымчанам от погоды в День Победы

"9 мая ночью дождь. Есть вероятность, что на период парада — до 12 часов — практически будет без осадков, а с 12 часов пойдет сильный дождь. При этом в Симферополе будет +18…+20 градусов, по Крыму — +18…+23", — уточнила она.

По словам Любецкой, дожди сохранятся на полуострове до конца недели. Более того, в выходные прогнозируется понижение температуры воздуха.

"До конца недели и в выходные дни сохранится весенняя погода: днем — +17…+22 градусов, ночью — +10…+15. В выходные дни облачность разорвет, осадки прекратятся, и температура воздуха будет очень низкой: +3…+8 градусов, на побережье — до +11", — рассказала Любецкая.

В начале следующей недели на полуострове ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Столбики термометров не поднимутся выше отметки +25.