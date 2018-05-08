Роспотребнадзор рассказал, что делать при аномальной жаре 

Фото: ruwest.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупреждает россиян о негативном влиянии аномальной жары на здоровье людей. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.
В начале мая аномальное тепло установилось на юге Центрального федерального округа, в Орловской, Брянской и Воронежской области, а в Липецкой и Курской областях температура уже поднималась до 30 градусов. Как отмечают эксперты, аномальной считается погода, при которой температура воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов.
Согласно сообщению, аномальная жара чаще всего отражается на состоянии детей и пожилых людей. При этом она может способствовать обострению хронических заболеваний.
В связи с этим во время жары рекомендуется ограничить время нахождения на улице и сократить физические нагрузки, чаще проветривать помещения, носить светлую одежду из натуральных тканей и носить головные уборы на солнце. Что касается питания, не стоит употреблять калорийные и жирные блюда, например, мясо. Нужно есть больше фруктов и овощей и пить много воды, но не газированные напитки.
Специалисты также советуют принимать прохладный душ и по возможности отказаться от поездок в самое жаркое время.
Как сообщалось ранее, самыми жаркими на территории Нижегородской области будут июль и первая половина августа.
По материалам rbk.ru