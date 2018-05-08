Роспотребнадзор рассказал, что делать при аномальной жаре

В начале мая аномальное тепло установилось на юге Центрального федерального округа, в Орловской, Брянской и Воронежской области , а в Липецкой и Курской областях температура уже поднималась до 30 градусов. Как отмечают эксперты, аномальной считается погода, при которой температура воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов.

Согласно сообщению, аномальная жара чаще всего отражается на состоянии детей и пожилых людей. При этом она может способствовать обострению хронических заболеваний.

В связи с этим во время жары рекомендуется ограничить время нахождения на улице и сократить физические нагрузки, чаще проветривать помещения, носить светлую одежду из натуральных тканей и носить головные уборы на солнце. Что касается питания, не стоит употреблять калорийные и жирные блюда, например, мясо. Нужно есть больше фруктов и овощей и пить много воды, но не газированные напитки.

Специалисты также советуют принимать прохладный душ и по возможности отказаться от поездок в самое жаркое время.

Как сообщалось ранее, самыми жаркими на территории Нижегородской области будут июль и первая половина августа.

По материалам rbk.ru