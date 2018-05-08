В День Победы в Москве не будут разгонять облака

Анатолий Цыганков. Москве в День Победы ожидается переменная облачность без осадков, поэтому разгонять облака не потребуется, сообщил РИАМО во вторник сотрудник Гидрометцентра России

«Разгонять облака не потребуется, так как разгонять нечего. Стоит хороший антициклон на всю неделю. 9 мая ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха может подняться днем до 18-20 градусов», — сказал Цыганков.

Он добавил, что ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщали, что погода 9 Мая в столице не станет помехой для пролета авиации в рамках воздушной части парада Победы.