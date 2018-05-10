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Батареи в Екатеринбурге начнут остывать с 14 мая
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Батареи в Екатеринбурге начнут остывать с 14 мая 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о завершении отопительного сезона. Батареи в домах горожан начнут остывать с 14 мая. На прекращение подачи теплоносителя уйдет несколько дней, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.
Больницы, школы и детсады отключат в последнюю очередь.
Стоит напомнить, что отопительный сезон в Екатеринбурге обычно завершается 10-15 мая. Перед этим в течение 5 суток среднесуточная температура воздуха за окном должна быть не ниже +8 градусов.
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