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Погода на 9 Мая 2018 в Куйбышеве и Барабинске
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Погода на 9 Мая 2018 в Куйбышеве и Барабинске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«9 Мая в Куйбышеве будет солнечная погода, ветер стихнет до 3-8 м/с, ночью температура опустится до -2 градусов, днем ожидается +10. Неустойчивый характер погоды сохранится до конца недели, — рассказала VN.ru Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра.
К вечеру температура опустится на два-три градуса, впрочем, ниже +7 не будет, осадков не ожидается.
10 и 11 мая — без дождей, а вот 12 и 13 мая куйбышевцам опять придется брать зонты.
И в Барабинске, расположенном в  17 км  от Куйбышева, празднование Дня Победы пройдет без дождя. Синоптики обещают солнце, но прохладную погоду.
— В первой половине ночи будет небольшой дождь, столбик термометра опустится до — 2 градусов. К утру 9 мая осадки прекратятся и уже в ранние часы выглянет солнце, днем температура воздуха прогреется до +10 градусов, к вечеру похолодает — до +7, ветер стихнет, — сообщила Марина Виноградова.
До конца недели сохранится неустойчивый характер погоды. В последующие двое суток осадков не ожидается. А в выходные опять возможен дождь.
По предварительным данным синоптиков, не стоит ждать, что май будет теплым. Температура воздуха будет ниже и около нормы, осадков больше нормы, возможен и мокрый снег.
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