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Пробки в 6 и 7 баллов сковали Краснодар
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Пробки в 6 и 7 баллов сковали Краснодар 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Сегодня в кубанской столице наблюдались заторы на два балла больше обычного. В среднем в городе в 9 утра было 6 баллов по информации Яндекс. Пробки, а к 8 утра загруженность была еще больше.
Сильные заторы наблюдались на Уральской по направлению в центр города. Сервис Яндекса показывал здесь 7 баллов, что на пару баллов выше обычных показателей. Столько же было на Ростовском шоссе в сторону центра. Стояли Селезнева. Ялтинская, Ставропольская.
Самой длинной пробкой последней недели стал сегодняшний шестикилометровый затор по ул. Красных Партизан от Западного обхода до улицы Тургенева.
Автомобилисты связывают ситуацию с перекрытием улиц в центре в связи с подготовкой и проведением мероприятий ко дню Победы, а также с погодой.
За рулем Кубань: последние новости
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