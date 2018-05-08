Пробки в 6 и 7 баллов сковали Краснодар

Сегодня в кубанской столице наблюдались заторы на два балла больше обычного. В среднем в городе в 9 утра было 6 баллов по информации Яндекс. Пробки, а к 8 утра загруженность была еще больше.

Сильные заторы наблюдались на Уральской по направлению в центр города. Сервис Яндекса показывал здесь 7 баллов, что на пару баллов выше обычных показателей. Столько же было на Ростовском шоссе в сторону центра. Стояли Селезнева. Ялтинская, Ставропольская.

Самой длинной пробкой последней недели стал сегодняшний шестикилометровый затор по ул. Красных Партизан от Западного обхода до улицы Тургенева.

Автомобилисты связывают ситуацию с перекрытием улиц в центре в связи с подготовкой и проведением мероприятий ко дню Победы, а также с погодой.