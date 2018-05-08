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Отопительный сезон в Новосибирске продлили из-за холодов
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Отопительный сезон в Новосибирске продлили из-за холодов 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске продлили отопительный сезон — он должен закончиться, когда на улице установится тёплая погода.
«Учитывая климатические особенности региона и прогноз Западно-Сибирского УГМС на первую декаду мая — понижение температуры, принято решение о продолжении отопительного периода. При получении данных о долгосрочном повышении температуры наружного воздуха отопительный сезон будет завершён, не дожидаясь установленных регламентом сроков в пять дней, в целях создания комфортных условий для проживания потребителей города», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.
В мэрии добавили, что на 7 мая в комитет по энергетике поступило три обращения от новосибирцев с просьбой сообщить, когда выключат отопление.
В прошлом году батареи новосибирцев начали отключать 10 мая — за несколько дней до этого в мэрии уже определили дату завершения отопительного сезона.
Сегодня в Новосибирске прогнозируют дожди, а в середине недели — холод и сырость.
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