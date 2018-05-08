Стало известно о погоде в столице

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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Погода с переменной облачностью и температурой до 24 градусов тепла ожидается в российской столице во вторник, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
"Сегодня накануне праздника Дня Победы синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена областью высокого атмосферного давления. День обещает быть солнечным со среднесуточной температурой на 3-4 градуса выше климатической норме", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в столице ожидается переменная облачность без осадков.
"Максимальная температура составит 22-24 градуса тепла. Ветер северо-западный со скоростью 1-6 метров в секунду", — добавил синоптик.
Атмосферное давление в течение дня существенно меняться не будет и составит 750 миллиметров ртутного столба, что на несколько миллиметров выше климатической нормы.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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