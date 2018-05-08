Переменчивый май: синоптики обещают орловцам грозу и жару

По информации синоптиков Росгидромета, сегодня, 8 мая, в Орловской области под влиянием атмосферных фронтов местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами и порывистым ветром.

В регионе по прежнему сохраняется переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 16 м/с.

Температура воздуха ночью составила +11°С.. +16°С, в низких местах до +8°С. Днем столбики термометров покажут +23°С.. +28°С.

Росгидромете отметили, что завтра, 9 мая, Орловская область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления и дожди пройдёт лишь местами.