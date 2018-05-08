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Синоптики рассказали о погоде в Кемерове на 9 мая
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Синоптики рассказали о погоде в Кемерове на 9 мая 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемеровский Гидрометцентр сделал прогноз на предстоящую неделю.
Во вторник ожидается усиление южного ветра до 17-22 м/с из-за прохождения теплого атмосферного фронта. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, по югу области дожди с грозами. Днем столбик термометра покажет +4, +9°С, по югу до +14°С. Ночью похолодает до -3, +2°С, местами до -8°С. Ветер сменит направление на северо-западное с порывами до 20 м/с.
В среду, в День Победы, днем возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем воздух прогреется до +7, +12°С, ночью столбик термометра опустится до -4, +1°С, местами до -9°С.
В четверг ожидается юго-восточный умеренный ветер, небольшие осадки. Днем воздух прогреется до +10, +15°С, ночью похолодает до -3, +2°С. Преимущественно без осадков.
В пятницу днем пройдет теплый атмосферный фронт, при этом юго-западный ветер усилится до 15 м/с. Днем ожидается +12, +17°С. Ночью столбик термометра опустится до +1, +6°С, местами возможны дожди.
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