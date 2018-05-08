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На День Победы погода в Иркутске улучшится
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На День Победы погода в Иркутске улучшится 

АиФ Иркутск 34 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
День Победы в Иркутске обещает быть теплым и погожим. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. Она пояснила, что 9 мая на юге региона будет погода без осадков, на смену холодным воздушным массам придут теплые.
«Грядущей ночью при прояснении в южных районах региона, включая город Иркутск, ожидается температура воздуха от плюс 2 до минус 3 градусов, а местами даже до минус 7 градусов, — уточнила Юлия Станиславовна. — Днем же в ясную погоду температура повысится до 15-20 градусов тепла».
Однако уже 10 мая и по южным районам области начнет прохождение очередной фронт, которые принесет с собой и похолодание.
В западных, центральных и северных районах Приангарья в День Победы ожидается весьма суровая погода, без прояснений и потеплений. Зашедший в регион холодный фронт принес осадки, которые завтра возможны в виде дождя и мокрого снега, а также температуру воздуха днем не выше 13 градусов тепла. При этом порывы ветра будут достигать 18 м/с.
Напомним, по маршруту Иркутск-Слюдянка начал курсировать веловагон.
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