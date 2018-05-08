В аэропорту Тюмени из-за тумана задерживаются десятки авиарейсов 

ТЮМЕНЬ, 8 мая. /ТАСС/. Более 10 авиарейсов задерживает аэропорт Рощино из-за тумана в Тюмени. Пять рейсов дожидаются вылета в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Рощино.
"Причиной задержки рейсов стали метеоусловия Тюмени Пока у нас в Екатеринбурге пять рейсов — три из Москвы и северные рейсы", — сказала собеседница агентства.
По данным онлайн табло, вылет двух утренних рейсов в Москву отложен на пять часов, расчетное время вылета — 10:40 (08:40 мск). Также задерживается прилет 12 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Красноярска и Екатеринбурга.