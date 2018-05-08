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Синоптики рассказали о погоде на 9 мая в Москве
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Синоптики рассказали о погоде на 9 мая в Москве 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Синоптики рассказали о погоде на 9 мая в Москве — будет сухо и ясно, заявил «Интерфаксу» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Завтра погода будет по-настоящему праздничная, голубое небо, ясное солнце, дожди не прогнозируем», — рассказал метеоролог.
Тем не менее, как и ожидалось, в Москве на 9 мая немного похолодает: в 4-5 часов утра будет 7-9 градусов, во время парада на Красной площади в городе будет около +10-12, в обеденное время максимальная температура составит 18-19. «Заметно холоднее, чем сейчас», — отметил Вильфанд. Метеоролог добавил, что необходимости в использовании специальной авиации для разгона облаков не будет.
Небольшое похолодание, которое начнется в столичном регионе 9 мая, продержится до пятницы, а на выходных снова ожидается до +23 и яркое солнце, отметил Вильфанд. «До конца рабочей недели вполне мобилизующий температурный фон, однако к выходным будет более комфортная погода. Бытует мнение, что хорошая погода бывает только в рабочие дни, а к выходным всегда ситуация ухудшается, но вообще погода никак не зависит от дней недели. Ситуация в следующие субботу и воскресенье это подтверждает», — рассказал глава Гидрометцентра.
В выходные температура начнет расти, днем в субботу-воскресенье ожидается уже 22-23 градуса. «Малооблачно, без осадков, вполне комфортная погода. Можно будет расслабиться», — отметил Вильфанд.
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