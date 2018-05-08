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Погода вернула отопление в здания соцобъектов во Владивостоке
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Погода вернула отопление в здания соцобъектов во Владивостоке 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Установившиеся в столице Приморья заморозки привели к решению горадминистрации временно подключить к центральному отоплению 78 школ и 116 детсадов Владивостока. Об этом сообщило РИА «Восток‐Медиа».
Согласно прогнозам специалистов Примгидромета, в ближайшие пару недель над югом края воцарится циклон с холодной и ветреной погодой.
Несколько дошкольных учреждений города уже подключили к отоплению. Тепло вернулось в детсады на улице Шестой, а также в поселках Шигино и Рында на острове Русский.
Администрация Владивостока завершила отопительный сезон в конце апреля, после того, как среднесуточная температура воздуха достигала восьми градусов тепла пять дней подряд.
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