Народный календарь. 8 мая. Даст небо дождь, а земля — рожь

Апостол Марк Ключник, согласно народному поверью, имел ключи от неба, поэтому в молитвах у него просили предостеречь от засухи.

Если на Марка весь день светит солнце, быть году урожайным. Даже присказка была: «На марка небо ярко: бабам в избе жарко». По большому счету, для пращуров было не так уж и важно, будет ли дождь на Марка Ключника, главное, чтобы апостол услышал молитвы и не скупился на осадки в будущем.

Не только индейцы майя умели вызывать дождь, в наших народных традициях также существуют специальные поговорки, которые, как верили крестьяне, способны сгущать тучи. «Дождь, дождь! На бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен — поливай ведром!» — вот одна из них.

Марк Ключник мог не только выпустить дождь на волю, но и перелетных птиц пустить домой. От того День Марка Ключника называли птичьим праздником. По тому, куда садились вернувшиеся птицы, крестьяне определяли состав будущего урожая: на какое растение слетятся пернатые, то и уродится осенью.

Сербы верили, что тому, кто работает в этот праздник, святой Марк уничтожит градом все посевы. В Польше в этот день никто не строил заборы. Считалось, что в том месте, где в землю будет забит хоть один кол, не выпадет ни капли дождя. В Хорватии Словении на Марка целая процессия во главе со священником обходила поля для защиты от засухи и вредителей.

День святого Марка, как и многие другие народные праздники, связан с полевой культурой — в этот день сеялась гречиха.

Именины в этот день отмечают Марк, Василий, Сергей.

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