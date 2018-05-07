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Приморцам выписали неутешительный прогноз погоды на май и июнь
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Приморцам выписали неутешительный прогноз погоды на май и июнь 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Руководитель Примгидромета Борис Кубай заявил, что в предстоящие два месяца погода не порадует жителей края, сообщает PRIMPRESS.
По словам главного синоптика Приморья, похолодание начнется уже в День Победы, когда приморцам необходимо будет вооружиться теплыми вещами.
«Безусловно, сапоги, перчатки, головные уборы и теплая верхняя одежда будут совсем не лишними», — сказал Кубай в интервью, опубликованном на сайте ведомства.
Как добавил синоптик, в конце этой недели и в начале следующей над югом Примоья снова обоснуется циклон с дождевой и ветреной погодой.
«А далее может вновь повториться процесс антициклогенеза на Охотским морем. Словом, май и июнь жителям прибрежных районов и города Владивостока надо просто пережить», — добавил глава Примгидромета
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