Приморцам выписали неутешительный прогноз погоды на май и июнь

Руководитель Примгидромета Борис Кубай заявил, что в предстоящие два месяца погода не порадует жителей края, сообщает PRIMPRESS.

По словам главного синоптика Приморья, похолодание начнется уже в День Победы, когда приморцам необходимо будет вооружиться теплыми вещами.

«Безусловно, сапоги, перчатки, головные уборы и теплая верхняя одежда будут совсем не лишними», — сказал Кубай в интервью, опубликованном на сайте ведомства.

Как добавил синоптик, в конце этой недели и в начале следующей над югом Примоья снова обоснуется циклон с дождевой и ветреной погодой.