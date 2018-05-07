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Почему с неба иногда падают животные
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Почему с неба иногда падают животные 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Дождь из животных является редким метеорологическим явлением, которое тем не менее было отмечено во многих странах. Иногда с неба сыплются рыбы или лягушки, хотя случаются и «дожди» из птиц и даже пауков.
Очень часто падения оканчиваются для животных плачевно, но в ряде случаев они остаются живы. Это позволяет предположить, что между «взлетом» и ударом о землю прошло относительно мало времени.
Но самое примечательное — то, что даже сейчас наука не может с уверенностью объяснить, почему такое случается. Одна из версий гласит, что сильный ветер собирает на поверхности земли или воды животных, перенося их затем на некоторое расстояние.
Объяснением может стать так называемая Теория водяных смерчей, о которой вам расскажут авторы видео. Увы, наблюдать за сильным морским штормом нелегко, так что увидеть формирование «дождя из животных» получится далеко не у каждого.
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