Поздняя весна сдвинула подготовку к посевной в Омской области

ОМСК , 8 мая. / ТАСС /. Поздняя осень сдвинула подготовку к посевной в одном из ведущих аграрных регионов России Омской области , сообщил во вторник ТАСС заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа. Аграрии Омской области, где в этом году урожай зерновых планируется увеличить до 4 млн тонн, готовятся к круглосуточной работе, чтобы выдержать оптимальные сроки посева.

"У нас отстает подготовительная работа: подготовка почвы, борьба с сорняками. Погода не очень теплая, почва недостаточно прогрелась, поля стоят еще черные, даже сорняки не взошли. Мы видим сейчас, что посевная сжимается, не 20 дней будет, а 15, поэтому работа будет усилена, где— то придется круглосуточно работать, где-то привлекать дополнительные силы", — рассказал Дрофа.

По словам омского фермера Олега Шигаева, задержка составит как минимум неделю. «Земля сырая, стоит все, ждем, пока подсохнет», — пояснил он ТАСС.

Несмотря на задержку, Министерство сельского хозяйства Омской области рассчитывает, что посевная будет завершена в срок, до конца мая. «Мы просчитываем, чтобы не выйти за сроки, а уплотнить период работы. Если мы уйдем в июнь, то будет позднее созревание, уборка урожая в позднюю осень, а это грозит потерей качества урожая», — отметил Дрофа.

Замминистра рассказал, что министерство координирует работу аграриев. «Запоздание пока некритичное. Мы работаем над тем, чтобы была взаимопомощь у хозяйств. Где-то надо технику отремонтировать, чтобы больше тракторов в поле вывести, где-то больше людей, чтобы на имеющейся технике работали круглосуточно», — рассказал представитель омского Минсельхоза

В Обь-Иртышском гидрометцентре ТАСС сообщили, что прохладная дождливая погода сохранится в Омской области до конца недели. Ночью температура колеблется от 0 до +5, днем будет достигать +15 градусов. «С понедельника температура воздуха начнет постепенно повышаться, но останется ниже нормы на 2-3 градуса», — уточнили метеорологи.

Поздняя весна сказалась и на проведение посевной в Алтайском крае. «Осадки, сырая погода немного сдерживают ход работ, поэтому хозяйства в постоянной готовности — как только образуются погодные окошки, они работают. Технические возможности позволяют провести весь комплекс весенне-полевых работ своевременно в оптимальные сроки», — сообщили ТАСС в региональном Минсельхозе.

В ведомстве сообщили, что по состоянию на 8 мая уже засеяно 43 тыс. га. В данный момент преимущественно идет сев фуражных культур и подсолнечника, ведутся работы по внесению минеральных удобрений в почву, осуществляется подкормка посевов озимых культур.

Алтайский край и Омская область являются одними из ведущих аграрных регионов России. Алтайский край обладает самой большой пашней в стране — 6,5 млн гектаров, а урожай зерна в прошлом году составил 5,4 млн тонн. В Омской области под зерновые отводится 2,1 млн га, в 2017 году здесь было собрано 3,4 млн тонн зерна.