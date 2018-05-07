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В Иране прошел дождь из рыбы, удивительно!
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В Иране прошел дождь из рыбы, удивительно! 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Интересные новости из Ирана, где произошедшее 2 недели назад событие, не очень сильно освещалось в мировых СМИ. Дело в том, что сразу в нескольких иранских провинциях Исфахан прошёл дождь из рыбы. Удивительным фактом остаётся то, что спустя большое количество времени, никто так и не смог объяснить произошедшие в тот день события, когда на улицы стала падать мелкая рыбёшка, да и к тому же в нескольких городах. Стоит отметить то, что выпавшая на улицы разных городов Ирака рыба, имеет схожий размер и относится к единому виду, что оставляет ещё больше вопросов. Одно дело, когда рыба и другие животные падают за несколько километров от места обитания во время торнадо, но в то время не было даже сильного ветра и поэтому в стране появилось очень много теорий о мистическом происшествии и природе данного явления. Учёные попытались объяснить события и высказать предположения о том, что рыба появилась в результате паводков и столкновения машин, перевозящих рыбу, но только не странно ли то, что это произошло сразу в нескольких городах?
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