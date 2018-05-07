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Погода в Британии побила 40-летний рекорд
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Погода в Британии побила 40-летний рекорд 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 7 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Погода в Великобритании в понедельник побила 40-летний рекорд температуры для начала мая, столбик термометра в Лондоне поднялся до 28 градусов Цельсия, свидетельствуют данные британского метеобюро.
По данным метеобюро, температура в 28 градусов была зафиксирована в центре британской столицы в парке Сент-Джеймс. В различных районах Лондона температура также приближается указанной отметке. В аэропорту Хитроу, который в эти выходные дни загружен больше обычного, столбик термометра поднялся до 27,6 градуса.
В некоторых частях Соединенного Королевства жара достигает 29 градусов, при этом среднее значение для начала мая составляет 15 градусов.
Лондонцы и гости британской столицы, которые на длинных выходных остались в городе, устремились в парки и скверы: люди загорают, наслаждаются солнечными лучами, некоторые купаются в водоемах.
Впрочем, жаркие дни продлятся недолго, и уже во вторник температура пойдет на спад, обещают синоптики.
Ранее температурный всплеск был зафиксирован в мае 1995 года, когда столбик термометра поднялся до отметки 28,6 градуса. При этом максимальный рекорд был достигнут в 1944 году, когда в Британии установилась 33-градусная жара.
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