Будет ли лето в Нижнем Новгороде?

Вспоминая лето 2017-года, нижегородцы, да и все россияне, с трепетом ждут прогнозов на будущее лето. За утешительной информацией обратилось к синоптикам и наше информационное агентство.

Как рассказала нам начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева , май порадует нижегородцев продолжительными периодами хорошей, теплой погоды. Среднемесячная температура ожидается в пределах нормы — от 11 до 13 градусов тепла.

«Это с учетом и волн тепла и похолоданий, которые нам часто приносят северные ветры. Поэтому, не смотря на теплый период погоды, который сейчас за окном, надо помнить, что средняя дата последних заморозков в Нижегородской области приходится на 9 июня», — отмечает Мокеева.

Ожидаемое количество майских осадков также в пределах нормы — от 40 до 50 мм.

Летом осадки по территории Нижегородской области будут распределяться неравномерно, часто в виде кратковременных ливней. Июнь синоптики прогнозируют дождливый, осадков выпадет больше среднего многолетнего количества.

«Также нужно учитывать, что в июле у нас выпадает самое большое количество осадков за год — от 75 до 85 мм. Это почти в три раза больше, чем, например, в марте», — говорит Мокеева.

Температурный режим во все три летних месяца ожидается в пределах нормы. Самыми теплыми станут июль и первая половина августа. Во все летние месяцы будут такие периоды, когда столбик термометра будет подниматься до 30 градусов тепла, и сопровождаться жара будет грозами. Кроме того, по словам Мокеевой, жителям Нижегородской области обеспечено бабье лето в первый месяц осени.

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