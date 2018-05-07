Ещё
Коммунальные службы города готовятся к завершению отопительного сезона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коммунальные службы города готовятся к завершению отопительного сезона 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 46 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В соответствии с Постановлением Администрации Ханты-Мансийска подача тепла в жилые дома и учреждения социальной сферы прекратится после окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет держаться выше отметки 8 градусов Цельсия, но не позднее 1 июня 2018 года.
После завершения отопительного сезона коммунальные предприятия города приступят к началу планово — предупредительного ремонта системы жизнеобеспечения столицы Югры.
В летний период текущего года пройдут мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к следующему отопительному сезону. В планах — капитальный ремонт систем газоснабжения; промывка сетей водоснабжения и магистральных сетей канализации;планово-предупредительные ремонты кабельных и воздушных линий электропередач, трансформаторных подстанций; ремонт водопроводных и канализационныхколодцев, замена и ремонтпожарных гидрантов; капитальный ремонт оборудования 6 центральных тепловых пунктов, 21 котельной.
Все мероприятия носят плановый характер и направлены на то, чтобы обеспечить бесперебойную работу коммунального комплекса в отопительный сезон 2018-2019 годов. Системный подход в подготовке к зиме позволяет избежать аварий и серьезных сбоев в работе предприятий сферы ЖКХ даже во время устойчивых низких температур.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
Предприниматели и общественность присоединяются к празднованию Дня победы Антитеррористическую и противопожарную безопасность городских объектов проверили надзорные органы Приглашаем хантымансийцев принять участие в квесте «Я помню»!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать519
Мир отреагировал на инаугурацию Путина201
Определены кандидаты в новое правительство79
Путин выдвинул кандидатуру премьера1256
Путин подписал новый «майский указ»144
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение