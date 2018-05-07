Коммунальные службы города готовятся к завершению отопительного сезона

В соответствии с Постановлением Администрации Ханты-Мансийска подача тепла в жилые дома и учреждения социальной сферы прекратится после окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет держаться выше отметки 8 градусов Цельсия, но не позднее 1 июня 2018 года.

После завершения отопительного сезона коммунальные предприятия города приступят к началу планово — предупредительного ремонта системы жизнеобеспечения столицы Югры

В летний период текущего года пройдут мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к следующему отопительному сезону. В планах — капитальный ремонт систем газоснабжения; промывка сетей водоснабжения и магистральных сетей канализации;планово-предупредительные ремонты кабельных и воздушных линий электропередач, трансформаторных подстанций; ремонт водопроводных и канализационныхколодцев, замена и ремонтпожарных гидрантов; капитальный ремонт оборудования 6 центральных тепловых пунктов, 21 котельной.

Все мероприятия носят плановый характер и направлены на то, чтобы обеспечить бесперебойную работу коммунального комплекса в отопительный сезон 2018-2019 годов. Системный подход в подготовке к зиме позволяет избежать аварий и серьезных сбоев в работе предприятий сферы ЖКХ даже во время устойчивых низких температур.