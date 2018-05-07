Нижегородские синоптики сделали прогноз на День Победы

По прогнозам нижегородских синоптиков, 9 мая днем воздух прогреется только до +15°С. Возможны кратковременные дожди.

По-летнему теплым будет день накануне праздника — 8 мая, особенно в первой половине, когда столбики термометров поднимутся до +20…24°С. Так как в этот день через Нижегородскую область будет проходить атмосферный фронт, в отдельных районах могут пройти кратковременные дожди. Уже к вечеру теплый юго-западный ветер сменится на сверено-западный и будет достигать от 5 до 10 метров в секунду.

«Утром 9 мая новая воздушная масса со Скандинавии будет обуславливать погоду. Атмосферное давление установится на уровне 1–2 мм ртутного столба — это выше многолетних значений для данного периода времени, поэтому ожидается переменная облачность. В отдельных районах области пройдут короткие дожди. В Нижнем Новгороде, скорее всего, будет без осадков. Утром воздух прогреется только до +10°С, к полудню — до +15°С», — сообщила корреспонденту ИА «В городе N» Ольга Мокеева , начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра.

В остальные дни недели, с 10 по 13 мая, в области будет преобладать высокое атмосферное давление, поэтому при незначительной облачности вероятность осадков мала. Температура воздуха постепенно начнет повышаться. Уже к выходным дням столбики термометров покажут от +18 до +21°С днем, хотя ночью будет по-прежнему холодно — в пределах +5°С.

Ольга Мокеева также отметила, что в лесах ожидается средний уровень пожароопасности, поэтому нужно быть внимательнее с огнем как на природе, так и на садовых участках.

Ранее сообщалось, что улицы Нижнего Новгорода превратились в реки после первомайской грозы.