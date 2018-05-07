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Резкое усиление ветра ожидается в Архангельской области 8 мая
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Резкое усиление ветра ожидается в Архангельской области 8 мая 

ТАСС 1 час назад
АРХАНГЕЛЬСК, 7 мая. /ТАСС/. Резкое усиление северо-западного ветра ожидается в большинстве районов Архангельской области во вторник днем, в связи с чем региональное управление МЧС РФ объявило штормовое предупреждение.
"Днем 8 мая в городах Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Мирный, Приморском, Онежском, Холмогорском, Плесецком, Виноградовском, Шенкурском, Няндомском, Коношском, Каргопольском, Вельском, Устьянском и Верхне-Тоемском районах местами ожидается усиление северо— западного и западного ветра порывами 15-17 м/с", — говорится в сообщении ведомства.
Как сказали ТАСС в Севгидромете, усиление ветра ожидается в течение одного дня. «9 мая такого ветра уже не ждем», — пояснили в Севгидромете.
Как сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Людмила Цыплакова, после 9 мая в Архангельской области ожидается существенное потепление. «С 9 мая ждем повышение температуры, в большинстве районов до +20 градусов, на северо-востоке +10+15 градусов», — сказала Цыплакова.
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