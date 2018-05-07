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В Воронежской области от укусов пострадали уже 49 детей
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В Воронежской области от укусов пострадали уже 49 детей 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Новости Воронежа
Всего за помощью к медикам обратились 198 человек.
В Воронежской области растёт число жертв укусов клещей. За минувшую неделю к врачам обратились ещё 99 человек — и теперь общее количество пострадавших составляет 198 воронежцев, среди которых 49 детей. Об этом сегодня, 7 мая, рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Медики отмечают, что в целом ситуация лучше, чем в прошлом году. Также специалисты обработали от комаров и клещей около 21 га мест, где часто бывает много людей. Но меры должны принимать и сами жители региона, говорят эксперты. Если вы выбираетесь на природу, нужно обрабатывать одежду специальными средствами, а также проверять себя и окружающих — не прицепился ли клещ. Если вы всё-таки стали жертвой укуса — нужно сразу обращаться к врачам. Также если вы не заметили на себе клеща, или сами сняли его, но позже почувствовали, что вам стало плохо: несколько дней держится температура, увеличились лимфоузлы, место присасывания клеща посинело — также нужно обязательно идти к медикам. Исследования на определение инфицированности присосавшегося клеща проводятся в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» г. Воронеж ул. Космонавтов д. 21 (тел. 2635241, 2637761, 2641571).
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