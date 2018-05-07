В Уфе заканчивается отопительный сезон

В четверг, 10 мая, в Уфе завершится отопительный сезон, об этом сообщили в мэрии Уфы.

— Согласно нормативу подачу отопления можно прекращать, когда среднесуточная температура установится на отметке +8 градусов и будет таковой в течение пяти суток. По данным синоптиков, на этой неделе днем столбики термометров будут подниматься выше этой отметки, — пояснили в ведомстве.

Выключить отопление в своей квартире можно, не дожидаясь официального окончания отопительного сезона. Для этого необходимо заручиться поддержкой других жильцов и написать заявление в свою управляющую компанию. После рассмотрения бумаги вентили в подвалах перекроют.

Собственники жилья в многоквартирных домах, отапливаемых от индивидуальных тепловых пунктов или котельных, входящих в состав общедомового имущества, вправе принять решение на общем собрании жителей о продлении либо досрочном завершении отопительного сезона и уведомить о своем решении управляющую организацию.