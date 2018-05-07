Долой «булыжники»: «Водоканал» начал ремонтировать поврежденные во время ремонтов дороги

С «булыжниками» на дорогах начали бороться сотрудники «Водоканала». Последствия работы сотрудников МУПа заставили главу Архангельска Игоря Годзиша высказать недовольство работой. Но повреждения, возникшие на дорогах при ликвидации аварий на сетях, устранены уже на трех объектах.

— Устранены повреждения на участках на улице Комсомольской, 4, улице Попова, 1, улице Галушина, 14–17. В двух первых случаях изъяны были засыпаны щебнем, в последнем использовались песок и грунт, — пояснил технический директор МУП «Водоканал» Иван Бридько.

Дальнейшие работы зависят от климатических условий. По правилам, восстановление повреждённого дорожного покрытия должно производиться при уличной температуре не менее 5 градусов выше нуля и сухой погоде. Только тогда возможна заливка асфальта.

В Архангельске насчитывается более сотни дефектов, которые предстоит исправить. Старт процесса был назначен на май, поскольку именно в этом месяце начинают работать асфальтовые заводы. Как пояснили в пресс-службе администрации Архангельска, ремонт продлится весь текущий месяц и перейдёт на лето.