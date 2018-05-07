Дожди в Самарской области сменятся похолоданием

Северный антициклон придет в регион к концу рабочей недели. Кратковременные дожди с грозами прекратятся, но начнется похолодание, предупреждают синоптики «Приволжского УГМС». Про дневные 20+ градусов жителям губернии на некоторое время придется забыть. Ближе к концу рабочей недели, под влиянием гребня северного антициклона, температура воздуха понизится. Днем столбики термометров не поднимутся выше 13-15 градусов тепла. Ночью температура воздуха снизится до 2 °C, при этом порывы холодного северного ветра будут достигать 13 м/с. Осадки, которые затронут большинство районов области, прекратятся к 10 мая. Напомним, на День Победы в 63 регионе ожидаются дожди и грозы. Температура будет варьироваться от 14 градусов тепла на севере региона до 25 °C на юге.

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