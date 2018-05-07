Дело в шляпе. Как подобрать идеальный летний головной убор

Понедельник, 7 мая, порадует москвичей безоблачным небом и теплотой. Столбики термометров будут колебаться от 20 до 22 градусов.

— Среднесуточная температура воздуха, таким образом, будет по-прежнему выше своей климатической нормы. Ветер северо-восточный — 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормального. Относительная влажность воздуха 45-50 процентов, — сообщает портал «Метеоновости».

В целом температура в столичном регионе будет иметь комфортные значения. А это хороший повод, чтобы уже начать думать о летних шляпках, легких беретках и элегантных кепи. «Вечерка» разобралась, на что стоит обратить внимание при подборе летнего головного убора.

Тем, у кого лицо формы сердца, стоит обратить внимание на летние береты, шляпы с полями средней длины. Тем же, у кого форма лица в виде перевернутого треугольника, лучше выбрать убор с ассиметричными полями, который бы закрывал лоб и делал акцент на глазах.

Круглому лицу подойдут широкополые шляпы. А вот шляп-колоколов обладателям такого лица нужно избегать.

— Советы советами, однако выбор того или иного убора — дело вкуса, — заключила Ирина.

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