Собака влезла в кадр и смутила ведущего прогноза погоды

Во время эфира прогноза погоды на канале WMUR-TV в студии неожиданно появилась крупная черно-белая собака. Она прошлась позади ведущего Джоша Джаджа (Josh Judge), который в тот момент рассказывал о метеорологической обстановке в американском Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, сообщается на сайте канала.

Собака прогулялась с независимым видом, застав ведущего врасплох. Джадж не знал, что его коллега Эми привела на работу своего питомца Беллу.

Метеоролог поделился эмоциями в Twitter. В ответ подписчики Джаджа предложили всем телеканалам обзавестись милыми собаками, которые будут непринужденно прогуливаться во время прогноза погоды.