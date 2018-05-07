Собака, появившаяся в кадре, застала врасплох ведущего прогноза погоды

МОСКВА , 7 мая — РИА Новости . Во время прогноза погоды на канале WMUR-TV в кадре появилась собака, которая смутила ведущего Джоша Джаджа. Забавный инцидент произошел в американском Манчестере, штат Нью-Гэмпшир.

"… позади меня собака", — говорит он, замолкает на пару секунд, после чего смеется.

Джадж выяснил у коллеги кличку собаки: ее зовут Белла. Собака просто прошла по студии, на ведущего она внимания не обратила.

Об инциденте он рассказал в Twitter. Ведущий отметил, что собака застала его врасплох.