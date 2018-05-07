Грозы и шквалистый ветер идут на южные регионы России после 30-градусной жары

Адыгее и ТАСС , 7 мая. Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в регионах Южного федерального округа до конца недели после тридцатиградусной жары, которая пришла в регион в первые дни мая, сообщили ТАСС в центре погоды «Фобос». В Крыму Краснодарском крае из-за ухудшения погоды МЧС объявило экстренное предупреждение, а в Калмыкии ожидается небольшая пыльная буря.

"После той пережитой жары и зноя, который южане ощущали на себе, ситуация уже с сегодняшнего дня будет определяться циклонической депрессией до конца недели. Это значит, что сразу высока вероятность неустойчивости атмосферы, жара, безусловно, спадет. Два фактора будут оказывать влияние — во-первых, это в небе будут «вырастать» массивы грозовых облаков, достаточно мощных, напоминающих «ядерный гриб», это все будет проливаться сильными ливнями, грозами, со шквалистыми усилениями ветра", — сказал дежурный центра «Фобос».

По данным синоптиков, температура в среднем по округу составит плюс 21-26 градусов, что считается чуть ниже нормы. Ветер будет дуть северо-восточный. «Северо-восточная тяга ветров будет обеспечивать глоток более свежего воздуха, конечно же, жара спадет», — добавили в центре.

Такая погода сохранится до конца недели, отмечают синоптики.

Дожди на смену жаре

Сочи на смену жаркой погоде также пришли дожди. По данным Сочинского специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, 7 мая в Сочи облачно с прояснениями, местами слабый и умеренный дождь, гроза. Температура воздуха — 18-23 градуса со знаком плюс.

По данным пресс-службы курорта «Горки Город», в районе хребта Аибга ожидается гроза, местами туман, порывы ветра достигают 20 м/с. Здесь горнолыжный сезон продлен до 13 мая, поэтому непогода не отпугивает райдеров и любителей горных велосипедов, которые спускаются с высоты 960 м по трассам «Горки Байк Парка» и в дождь, и в снег.

В горах, несмотря на дожди, погода остается теплой — температура воздуха на высоте 600 м над уровнем моря — плюс 17-22 градуса, на высоте более 2 тыс. метров — до 13 градусов.

Непогода в Адыгее, Крыму и на Кубани

В Крыму, где жители тоже успели искупаться в море, МЧС объявило в понедельник штормовое предупреждение. По данным регионального главка ведомства, возможны перебои в работе Керченской переправы, которая связывает полуостров с материковой Россией . «Днем и вечером 7 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/ с», — говорится в тексте штормового предупреждения, распространенного крымским главком МЧС. Спасатели советуют водителям, которые следуют в сторону паромной переправы, следить за возможными изменениями в ее работе.

В Адыгее и Краснодарском крае из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение, ожидается возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера. Как рассказала ТАСС замруководителя Гидрометцентра Адыгеи Виктория Гусева, до конца суток 8 мая местами в республике ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом, а также шквалистые усиления ветра до 20 м/с. Температура воздуха с 30 градусов тепла понизилась до 20-25 градусов. Примерно такие же прогнозы дают и для Кубани.

"Циклон смещается к нам, будет заходить более прохладная воздушная масса. Ждем также дожди с грозами, в отдельных районах возможны шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с. Будут увеличиваться уровни воды в реках, но пока опасности нет, предыдущие дни у нас были засушливыми. На реках пока спокойно, хотя по горам уровень немного поднялся", — пояснили ТАСС в понедельник в гидрометцентре по Краснодарскому краю.

По данным синоптиков, с 10 мая циклон начнет уходить с территории Кубани, а значит, погода будет улучшаться. При этом к выходным может усилиться ветер.

Пыльная буря в Калмыкии

Астраханской области , где еще в минувшую субботу температура воздуха поднялась до 32 градусов тепла, погода также начала постепенно ухудшаться. Синоптики ожидают пока совсем небольшие дожди, при этом температура воздуха не опустится ниже 20 градусов тепла. 9 мая на территории области также будет дождливая погода.

"Небольшое ухудшение погоды постепенно уже происходит. Слабые дожди по области были уже и этой ночью, предстоящей — тоже ожидаются. На 9 мая — вероятность дождя уже больше, то есть наверняка будет дождь. Температура сильно не будет колебаться, резкого снижения тоже не будет", — сказали ТАСС в Астраханском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Калмыкии также в понедельник ожидаются местами небольшой кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах — слабая пыльная буря. Температура воздуха по республике на протяжении недели составит от 17 до 27 градусов тепла.

По Волгоградской области резких изменений в погоде не ожидается. «На 9 мая возможны кратковременные дожди по области, по Волгограду — без осадков. Пока никаких резких аномальных явлений нет», — сказали ТАСС в отделе гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС.

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